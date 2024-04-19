Теперь все видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 дешевле рекомендованных цен как минимум в Германии. В США ситуация похожа

Снижение цен на видеокарты продолжается. Ресурс 3DCenter обнаружил, что ситуация дошла до точки, когда абсолютно все модели актуальных линеек AMD и Nvidia как минимум в Германии продаются дешевле рекомендованной цены и нередко даже дешевле, чем в США.