В НАТО готовят план массовой эвакуации раненых с линии фронта на случай войны с Россией – Daily Mail  

Daily Mail со ссылкой на главу командования по логистике НАТО, генерал-лейтенанта Александра Зольфранка пишет, что в НАТО разрабатывают план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, Немецкий генерал предупредил, что такая война, вероятнее всего, развернется на «обширном поле боя» и, в отличие от опыта союзников в Афганистане и Ираке, в тотальной войне с Россией НАТО, скорее всего, понесет большие потери в живой силе на огромном поле боя.