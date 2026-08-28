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Умер король Норвегии Харальд V, правивший 35 лет

Умер король Норвегии Харальд V, правивший 35 лет

Король Норвегии Харальд V ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил в пятницу, 28 августа, королевский дом.

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