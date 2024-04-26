В деле Тимура Иванова возможно появятся новые эпизоды и участники

В деле Тимура Иванова возможно появятся новые эпизоды и участникиМосква, 26 апреля. /ТАСС/. Следствие расследует участие заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был арестован по обвинению в получении взятки, в возможных других служебных преступлениях.