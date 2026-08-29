В Германию прибыли три представителя движения «Талибан» для содействия депортации афганцев

В Германию неофициально прибыли три представителя радикального исламского движения «Талибан». По сообщению телерадиокомпании NDR, они окажут помощь в депортации афганских граждан на родину.
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