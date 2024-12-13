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Airbus A321 с 190 пассажирами потерял двигатель из-за птицы над Нью-Йорком

Airbus A321 с 190 пассажирами потерял двигатель из-за птицы над Нью-Йорком

AP: Самолет совершил экстренную посадку в США из-за попавшей в двигатель птицы.Рейс American Airlines с 196 пассажирами вылетел из аэропорта Ла Гуардия, прежде чем из-за удара птиц он был вынужден приземлиться в аэропорту Кеннеди.

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