Airbus A321 с 190 пассажирами потерял двигатель из-за птицы над Нью-Йорком

AP: Самолет совершил экстренную посадку в США из-за попавшей в двигатель птицы.Рейс American Airlines с 196 пассажирами вылетел из аэропорта Ла Гуардия, прежде чем из-за удара птиц он был вынужден приземлиться в аэропорту Кеннеди.