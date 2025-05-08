БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТО ошарашена: Т-90М «Прорыв» оказались нужнее России не на Украине, а под Питером и Калининградом

НАТО ошарашена: Т-90М «Прорыв» оказались нужнее России не на Украине, а под Питером и Калининградом

Автор: Сергей Ищенко На западном и северо-западном направлениях пока не гремят пушки. Но спешно возрождаемый ЛенВО уже лихорадочно садится в стратегическую оборону Аналитические службы НАТО ломают головы: куда в последние месяцы деваются новейшие российские танки Т-90М «Прорыв», которые во все возрастающих количествах сходят с конвейера «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле? В сугубо арифметическом выражении этот «ребус» для наших все более и более вероятных противников выглядит так.

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