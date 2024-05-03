НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заболотный об 1:1 с «Зенитом»: «ЦСКА не в лучшей форме, не хватает ротации для надежной игры на последних минутах. Выйдем из ситуации победителями»

В четверг армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх