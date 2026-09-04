В Германии началось производство более 5 000 дальнобойных ударных дронов для Украины, — Handelsblatt

Правительственный заказ рассчитан до середины 2027 года и включает две модели, одна из которых способна поражать цели на расстоянии до 1500 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Философские пароходы
- Пентагон снял мас...
- Л Две картины мира,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым