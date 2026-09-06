Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла содержательно, конструктивно и откровенно

По данным российской стороны, эта поездка стала восьмым визитом Уиткоффа и Кушнера в Россию Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых стороны обсудили возможные варианты урегулирования конфликта на Украине.
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