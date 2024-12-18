Новое наступление на Курск: 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, ждет приказ Зеленского

Константин Ольшанский 17 декабря 2024 г., 20:31 Командиры истерят, что не хватает дронов и средств РЭБ, но это в Киеве мало кого волнует Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил реноме жулика и лицемера.
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