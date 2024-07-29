Агент Аллегри: «Многие построили карьеру и обрели популярность, критикуя Массимилиано. Каждый должен сводить концы с концами так, как умеет»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Многие люди построили карьеру, критикуя Аллегри. Оскорбляя и критикуя Аллегри, эти люди среднего калибра обрели такую популярность, которую, возможно, не смогли бы обрести другим способом.