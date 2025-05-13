Новый канцлер Германии Фридрих Мерц распорядился засекретить поставки оружия киевскому режиму, чтобы тайно передать ему дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Зёрен Пелльман 13 мая.
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