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Новый нос и ринопластика по показаниям: как 60-летний Филипп Киркоров перекроил лицо и встретил критику

Новый нос и ринопластика по показаниям: как 60-летний Филипп Киркоров перекроил лицо и встретил критику

На красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» появление Филиппа Киркорова в белоснежном костюме и на лимузине Aurus Senat Long обернулось бурной дискуссией.

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