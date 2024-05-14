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У Куртуа 10 сэйвов в игре с «Алавесом». Тибо – первый вратарь «Реала» после Касильяса в 2008-м, сыгравший на ноль при 10+ сэйвах

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» одержал разгромную победу со счетом 5:0. Куртуа стал первым за 16 лет голкипером «Реала», который отыграл на ноль в Ла Лиге, совершив 10 и более сэйвов в одном матче.

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