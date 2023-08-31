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Почеттино о волевой победе «Челси» над «Уимблдоном»: «Вот она – красота турнира. Против таких команд всегда играть тяжело»

Почеттино о волевой победе «Челси» над «Уимблдоном»: «Вот она – красота турнира. Против таких команд всегда играть тяжело»

Команды встречались в рамках 2-го раунда Кубка английской лиги, «синие» уступали по ходу матча со счетом 0:1.

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