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Русская Одесса

Русская Одесса

В русском городе Одесса, временно оккупированном нацистами киевского режима, постамент памятника императрице Екатерине II, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, раскрасили в цвета флага России.

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