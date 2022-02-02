Минприроды НСО не стало увольнять инспектора после пьяного ДТП

В Новосибирской области жители Здвинского района написали коллективное обращение губернатору Андрею Травникову с просьбой дать оценку решению Минприроды региона, которое не стало увольнять госинспектора по охране животного мира Сергея Сметанина.
В Новосибирской области жители Здвинского района написали коллективное обращение губернатору Андрею Травникову с просьбой дать оценку решению Минприроды региона, которое не стало увольнять госинспектора по охране животного мира Сергея Сметанина.
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