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Минприроды НСО не стало увольнять инспектора после пьяного ДТП

Минприроды НСО не стало увольнять инспектора после пьяного ДТП

В Новосибирской области жители Здвинского района написали коллективное обращение губернатору Андрею Травникову с просьбой дать оценку решению Минприроды региона, которое не стало увольнять госинспектора по охране животного мира Сергея Сметанина.

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