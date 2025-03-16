Уиткофф: Россия и США обсуждают доступ к портам в Черном море

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине в том числе обсуждаются вопросы, касающиеся Запорожской атомной электростанции и доступа к портам на Черном море.