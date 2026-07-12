Сотни россиян застряли в Шанхае из-за супертайфуна «Бави» и остались без страховки

Приближающийся к Китаю супертайфун «Бави» оставил сотни российских туристов в Шанхае. Путешественница Анна рассказала, что её рейс на Филиппины отменили прямо во время прогулки, а в аэропорту Пудун выяснилось, что все вылеты остановлены.
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