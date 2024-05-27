Супермодель Алессандра Амбросио показала свою фигуру в купальнике

Алессандра Амбросио снялась в купальнике Бразильской модели 43 года. Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Длинноногая супермодель Алессандра Амбросио снялась в отеле в Каннах, куда она приехала на международный кинофестиваль.
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