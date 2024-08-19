Концертный директор Началовой Мостовлюк рассказала о поцелуе Алена Делона

Известный французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа. Вспоминая о нем, бывший концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк поделилась своей личной историей встречи с этой легендарной личностью.
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