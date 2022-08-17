Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А почему МОК в Узбекистан WADA во главе с Томасом Бахом не послала?И почему Россия и Белоруссия под своими флагами вы...В Узбекистане на ...
  • АНП
    Занимались бы лучше своими прямыми обязанностями тогда и пиарить бы не было нужды.Полицейские в Уль...
  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...

От ила и мусора почистят тротуар возле центра культуры в Уссурийске в сентябре

От ила и мусора почистят тротуар возле центра культуры в Уссурийске в сентябре

Житель Уссурийска в адрес редакции ИА UssurMedia обратился с актуальной проблемой — на тротуаре возле Центра культуры и досуга "Искра" образовался ил, ходить по которому пешеходам невозможно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх