На Дальнем Востоке сформировалась отдельная каста "рыбных королей" - это миллиардеры, которые добывали рыбные ресурсы в десятки раз превышая положенные квоты и направляли всё в чужой карман.
В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы
Комментарии
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ВД
Владимир Дробышевский
Ксюша их заменила
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5 час.
Лариса Фомичева
А до этого 20-30 лет никто не знал? Воеводам в тех краях яйца оторвать-и будет норм.А если этот упырь подумает,что отсижу,вернусь,заживу,как князь,то конфисковать абсолютно всё.А семью в хороший район проживания,там тепло и уютно-Магадан.
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3 час.
Алатырка
А че вы разбрасываетесь ресурсами? Органов не хватает на пересадку - так вот они - свеженькие!
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2 час.
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