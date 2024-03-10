В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

Лариса Фомичева

А до этого 20-30 лет никто не знал? Воеводам в тех краях яйца оторвать-и будет норм.А если этот упырь подумает,что отсижу,вернусь,заживу,как князь,то конфисковать абсолютно всё.А семью в хороший район проживания,там тепло и уютно-Магадан.