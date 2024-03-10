Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Спасибо Сергею Селину за его такую твердую и принципиальную позицию!! НЕ зря он у россиян ходит в любимых актерах. Вс..."Где у нас все пл...
  • Владимир Витковский
    Необходимо помочь свободолюбивому народу Техаса сбросить иго пиндосии!!!Америку по-настоя...
  • Галина Чужая
    Кто ж им позволит-то🤣🤣🤣 Демократия демократией, но в этом случае церемонится с ними не будут - задушат твёрдой рук...Америку по-настоя...

В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

В России взвыли "рыбные короли" на Дальнем Востоке и требуют не отбирать активы

На Дальнем Востоке сформировалась отдельная каста "рыбных королей" - это миллиардеры, которые добывали рыбные ресурсы в десятки раз превышая положенные квоты и направляли всё в чужой карман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Владимир Дробышевский
Ксюша их заменила
Ответить
5 час.
Лариса Фомичева
А до этого 20-30 лет никто не знал? Воеводам в тех краях яйца оторвать-и будет норм.А если этот упырь подумает,что отсижу,вернусь,заживу,как князь,то конфисковать абсолютно всё.А семью в хороший район проживания,там тепло и уютно-Магадан.
Ответить
3 час.
Алатырка
А че вы разбрасываетесь ресурсами? Органов не хватает на пересадку - так вот они - свеженькие!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх