Офицер США Дэвис: мощь российского ВПК заставит Украину пойти на переговоры

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner, что возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России вынудят американскую и украинскую сторону пойти на переговоры.
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