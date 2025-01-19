Сергей Лазарев резко изменил ценник за свои концерты: сколько теперь стоит выступление певца?

Перед Новым годом Super посчитал, сколько стоит заказать звезду на свой корпоратив. В нашем адвент-календаре окошко Сергея Лазарева показало достаточно скромные по сравнение с другими именитыми коллегами 6,5 миллионов рублей.
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