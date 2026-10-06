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Трамп пригрозил демократам «Великой депрессией» и рассказал о конфликте с Ираном: главное из заявлений президента США

Трамп пригрозил демократам «Великой депрессией» и рассказал о конфликте с Ираном: главное из заявлений президента США

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о внутренней политике, вооруженных силах, конфликте с Ираном, а также об экономике и Ормузском проливе.

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