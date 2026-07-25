Пекин и Москва не должны допустить перевооружения Японии, заявил глава МИД Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу, 25 июля 2026 года, после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Киргизии заявил о необходимости совместной защиты итогов Второй мировой войны и призвал укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества.
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