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Журнал «Профиль»

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Пекин и Москва не должны допустить перевооружения Японии, заявил глава МИД Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу, 25 июля 2026 года, после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Киргизии заявил о необходимости совместной защиты итогов Второй мировой войны и призвал укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества.

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