Онколог Пащенко: потеря веса и кислая отрыжка могут указывать на рак желудка

Потеря веса и кислая отрыжка могут быть признаками рака желудка. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко.
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