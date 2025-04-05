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Царьград

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Моментальная реакция Гретцки на рекордную шайбу Овечкина: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался!"

Моментальная реакция Гретцки на рекордную шайбу Овечкина: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался!"

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выдал моментальную реакцию на рекордную шайбу русского коллеги Александра Овечкина: "Мой дед был русским.

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