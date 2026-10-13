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ФедералПресс

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Два проекта из Петербурга прошли в первый тур Grammy Awards 2027

Два проекта из Петербурга прошли в первый тур Grammy Awards 2027

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Два музыкальных проекта из Северной столицы – альбом Tamas группы DOMINIA и альбом Bach: The Saddest Transcriptions for Piano композитора и пианиста Георгия Жерякова – успешно прошли в первый тур престижной премии Grammy Awards 2027.

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