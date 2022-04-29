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Мой любимый салат со свеклой (показываю необычный способ запекания свеклы)

Мой любимый салат со свеклой (показываю необычный способ запекания свеклы)

Ингредиенты: 2 свеклы 500 гр. говядины 2 красных луковицы 1 ч.л. сахара 1 чл. соли 1 ст.л. 70 % уксуса 2 соленых огурца 1 банка зеленого горошка для заправки: майонез Приготовление: Свеклу очистите и нарежьте кубиками, выложите на противень и запекайте при 180 градусах около 20 минут.

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