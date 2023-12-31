От новогодних салютов после обстрела Белгорода отказались три города

АЮ

Александр Юткин

Вдоль условной, как видно, границы с Укрорейхом все укрорейховое должно быть выжжено на 200-300 км. Восемь лет долбали Донецк. Охали и смотрели. Наше приграничье и далее до Москвы и Волги долбают. И, главное, неожиданно. Может, у Маска спутники арендовать? Пиндосы пробирку с белым порошком увидели, и целую страну уничтожили. А тут какие-то «незаметные» пушки, ракетные установки, самолеты. И британцы, все время подсовывающие хохлонацистам свои заточки. Погранвойска ликвидировали. Кто у нас решения принимает? Что за бездарь, способная только таксовать?