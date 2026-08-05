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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матеус Рейс – лучший игрок матча ЦСКА и «Локомотива» с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа

Матеус Рейс получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 1-го тура FONBET Кубка России между ЦСКА и « Локомотивом » (1:1, 5:4 пен.

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