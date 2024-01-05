Развод с Аршавиным, сифилис, порча и суды: что известно о таинственном исчезновении Алисы Казьминой

Судьбу бывшей супруги Андрея Аршавина, Алисы Казьминой вряд ли можно назвать простой. Она ворвалась в медийное пространство в 2013 году — тогда футболист стал открыто выходить с новой возлюбленной в свет, оставив дома только родившую третьего ребенка Юлию Барановскую.