Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Украина не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите альянса, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главе ведомства бывшим президентом Украины Петром Порошенко.