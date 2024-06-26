Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Украина не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите альянса, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главе ведомства бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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