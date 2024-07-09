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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Чарт продаж Steam поделили The First Descendant и Elden Ring Чарт продаж Steam не слишком измени...

Чарт продаж Steam поделили The First Descendant и Elden Ring Чарт продаж Steam не слишком измени...

Чарт продаж Steam поделили The First Descendant и Elden RingЧарт продаж Steam не слишком изменился за неделю, но есть нюанс: если охватить и условно-бесплатные игры, то первое место за The First Descendant, несмотря на 51% положительных отзывов.

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