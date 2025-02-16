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В РФ хотят изменить порядок медицинского освидетельствования на опьянение

В РФ хотят изменить порядок медицинского освидетельствования на опьянение

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Минздраве разработали проект, в который были внесен ряд изменений порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя или других запрещенных токсичных веществ, соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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