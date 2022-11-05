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Власти Украины посоветовали гражданам не жаловаться на отключение света

Власти Украины посоветовали гражданам не жаловаться на отключение света

Гражданам Украины нужно научиться правильно экономить электроэнергию и не жаловаться на ее отключения, заявил Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 5 ноября в официальном Telegram-канале.

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