Власти Украины посоветовали гражданам не жаловаться на отключение света

Гражданам Украины нужно научиться правильно экономить электроэнергию и не жаловаться на ее отключения, заявил Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 5 ноября в официальном Telegram-канале.
Гражданам Украины нужно научиться правильно экономить электроэнергию и не жаловаться на ее отключения, заявил Украинский центр по противодействию дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 5 ноября в официальном Telegram-канале.
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