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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на 35-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (145), обогнав Челиоса и Робинсона. На 34-м месте идет Модано (146)

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:6, 2-1).

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