В Калуге дома на нескольких улицах останутся без электричества

В Калуге с 9:00 до 16:00 отключат свет в домах на трех улицах и в двух переулках. Также с 9:00 до 14:00 электричества не будет в нескольких домах на улице НикитинаВ Калуге с 9:00 до 16:00 отключат свет в домах №№96-108 по Николо-Козинской улице, №№4-6 по Новорежской улице и №№16 и 16А по улице Войкова, №№2-6 по Новому переулку и №№1-11 по Даниловскому переулку.