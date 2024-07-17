Киевский режим готовит крупное контрнаступление, это подтвердил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов), в последнее время критикующий украинские власти.
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