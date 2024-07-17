НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Арестович: Киев планирует новое контрнаступление ВСУ, несмотря на угрозу крупного поражения

Арестович: Киев планирует новое контрнаступление ВСУ, несмотря на угрозу крупного поражения

Киевский режим готовит крупное контрнаступление, это подтвердил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов), в последнее время критикующий украинские власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх