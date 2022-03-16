Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы. В топ-5 – Ягр, Селянне, Курри и Сундин

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди игроков из Европы. Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3 Б).

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