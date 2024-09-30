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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Краснодара» Гонсалес о лидерстве в РПЛ: «Нельзя говорить о чемпионстве, прошла треть турнира. Нужно продолжать в том же духе и не допускать поражений» 

После 10 туров «быки» делят лидерство с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко. «Конечно, нельзя говорить о чемпионстве в целом, потому что прошла треть турнира, впереди еще большое количество матчей.

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