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"Ситуация может резко измениться в худшую сторону": Эксперты прокомментировали ситуацию

"Ситуация может резко измениться в худшую сторону": Эксперты прокомментировали ситуацию

Эксперты МАГАТЭ прокомментировали состояние дел на Запорожской АЭС на данный момент. Они отметили, что обстановка остаётся "крайне непредсказуемой": "Ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту".

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