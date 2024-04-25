"Ситуация может резко измениться в худшую сторону": Эксперты прокомментировали ситуацию

Эксперты МАГАТЭ прокомментировали состояние дел на Запорожской АЭС на данный момент. Они отметили, что обстановка остаётся "крайне непредсказуемой": "Ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту".
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