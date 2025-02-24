Специалисты ремонтной роты Каспийской флотилии в полевых условиях восстанавливают и модернизируют технику и вооружение в приграничном районе Курской области

Для поддержания высокой боеспособности полка и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, ремонтируется в первую очередь вооружение и техника, которое необходимо для выполнения боевых задач подразделениями.
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