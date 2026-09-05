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Суть Событий

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Авиакомпания Air Tanzania приостановила полеты в Россию, остальные пока изучают вопрос

Авиакомпания Air Tanzania приостановила полеты в Россию, остальные пока изучают вопрос

Авиакомпания Air Tanzania сообщила, что приостанавливает полеты в Россию. Прямые рейсы между Россией и Танзанией были запущены только два месяца назад - в начале июля.

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