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Русская весна

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США не хотят победы Украины, и вот почему — Newsweek

США не хотят победы Украины, и вот почему — Newsweek

США дозируют военную помощь Киеву, опасаясь расширения конфликта, пишет Newsweek. Говоря о готовности защищать Украину, Вашингтон не поставляет ей оружие, которое могло бы помочь ВСУ на поле боя, отмечается в статье.

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Комментарии
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Светлейший
Нашим военным руководителям самое время начать воевать жестко, а не заниматься перестрелками на уровне пехотных взводов и отделений! Чем дольше длится СВО, тем больше страна теряет в людях, технике, международном авторитете! Возможно, для затягивания боевых действий есть какие-то глубинные проблемы, ну так надо рассказать о причинах, а то как-то все это выглядит странно... Евреи не сильно церемонятся с арабами, им плевать на их женщин и детей, увидели хамасовца и снесли целый квартал вместе с женщинами и детьми, оправдывая это &quot;сопутствующими потерями&quot;, война таки.  Я не призываю бомбить больницы и детские сады, но армия РФ в силах разговаривать с еврейской верхушкой в Куеве языком ультиматумов! Дать пару суток на эвакуацию Куева, Харькова, Одессы на Западную Украину, а после этого распушить в этих городах всё, что прямо или косвено может работать на режим Зеленского...
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Чем дольше длится СВО, тем сильнее мы возрождаем СВОЮ промышленность. Стоит снять санкции (а после нашей победы они будут сняты), капиталисты прекратят делать и начнут торговать, что выгоднее, чем производить. Заводы импортозамещения будут остановлены и переделаны в торговые центры. Останутся только предприятия с уникальными технологиями или для производства товаров внутреннего потребления, которые не выгодно транспортировать.
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1 д.

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