Светлейший

Нашим военным руководителям самое время начать воевать жестко, а не заниматься перестрелками на уровне пехотных взводов и отделений! Чем дольше длится СВО, тем больше страна теряет в людях, технике, международном авторитете! Возможно, для затягивания боевых действий есть какие-то глубинные проблемы, ну так надо рассказать о причинах, а то как-то все это выглядит странно... Евреи не сильно церемонятся с арабами, им плевать на их женщин и детей, увидели хамасовца и снесли целый квартал вместе с женщинами и детьми, оправдывая это "сопутствующими потерями", война таки. Я не призываю бомбить больницы и детские сады, но армия РФ в силах разговаривать с еврейской верхушкой в Куеве языком ультиматумов! Дать пару суток на эвакуацию Куева, Харькова, Одессы на Западную Украину, а после этого распушить в этих городах всё, что прямо или косвено может работать на режим Зеленского...