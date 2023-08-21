НАТО выдвигает повторный протест России — самолеты ВКС РФ исчезают с радаров альянса

Андрей Павлов Ну мы ещё с Хохляндией не разобрались. Давайте это закончим, а потом можно будет и Натой заняться.

ГМ Георгий Михалев Перенести войну в европу, это то, что добиваются американские и мелкобритские фашисты. Зачем нам подыгрывать педерастам? Следует еб.уть Сарматами по фашингтону и лондону, разхерячить этих пидаров и в мире наступит покой.