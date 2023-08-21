Запад не может объяснить, тем более повторить «фокус» военных технологий России. США и НАТО чувствуют себя бессильными.
НАТО выдвигает повторный протест России — самолеты ВКС РФ исчезают с радаров альянса
Комментарии
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Андрей Павлов
Ну мы ещё с Хохляндией не разобрались. Давайте это закончим, а потом можно будет и Натой заняться.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Перенести войну в европу, это то, что добиваются американские и мелкобритские фашисты. Зачем нам подыгрывать педерастам? Следует еб.уть Сарматами по фашингтону и лондону, разхерячить этих пидаров и в мире наступит покой.
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1 час.
Nik Nik
Ссылка на портрет Столтенберга есть а на его трогательную речь - нет. Хотелось бы ближе к оригиналу посмотреть.
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1 час.
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