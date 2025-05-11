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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-скаут «Арсенала» cледил за Хвичей в «Рубине»: «Все знали, что он будет мегахорош, но гадали, насколько. Мало кто думал, что он вообще никем не станет»

Экс-скаут «Арсенала» cледил за Хвичей в «Рубине»: «Все знали, что он будет мегахорош, но гадали, насколько. Мало кто думал, что он вообще никем не станет»

«Юношеская сборная Грузии посетила Польшу, там был отборочный турнир. Моя работа заключалась в том, чтобы обращать внимание на другие команды, но когда вы их видели – Хвичу и Зурико Давиташвили – мы долго обсуждали с другими скаутами, кто лучше.

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